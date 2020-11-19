Экс-баскетболист сборной Украины Гладырь стал тренером "Монако"
Бывший баскетболист сборной Украины Сергей Гладырь остался в структуре "Монако". Теперь экс-игрок французов работает вторым ассистентом главного наставника Звездана Митровича.
Свою карьеру игрока с французским клубом Сергей Гладырь совместил еще в 2015 году, куда перешел из "Нанси". Баскетболист всем сердцем прикипел к команде, поэтому после завершения карьеры решил остаться в клубе, сообщает ФБУ.
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Теперь украинец пробует свои силы на тренерском мостике. Правда, только вторым ассистентом главного наставника Звездана Митровича. Этот опыт точно пойдет на пользу специалисту из Украины.
В то же время Сергей получает лицензию международного образца.
Французская карьера Сергея Гладыря: главное
- Его французский вояж начался в октябре 2013 года, когда Гладырь пополнил состав "Нантера".
- В августе 2014 года Сергей перешел в команду "Нанси". Где в 33-х матчах показывал в среднем 12,1 очка за игру при 3,5 подборах.
- Карьера игрока во Франции для Гладыря была довольно таки успешной. В феврале 2017 года украинец стал обладателем трофея страны, став MVP финального поединка. В том матче игрок сборной Украины принес команде аж 22 очка.
- В целом за четыре сезоне в клубе Гладырь выигрывал Кубок Франции и трижды поднимал над собой Кубок Лиги.
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