Бывший баскетболист сборной Украины Сергей Гладырь остался в структуре "Монако". Теперь экс-игрок французов работает вторым ассистентом главного наставника Звездана Митровича.

Свою карьеру игрока с французским клубом Сергей Гладырь совместил еще в 2015 году, куда перешел из "Нанси". Баскетболист всем сердцем прикипел к команде, поэтому после завершения карьеры решил остаться в клубе, сообщает ФБУ.

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Теперь украинец пробует свои силы на тренерском мостике. Правда, только вторым ассистентом главного наставника Звездана Митровича. Этот опыт точно пойдет на пользу специалисту из Украины.

В то же время Сергей получает лицензию международного образца.

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