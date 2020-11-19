Колишній баскетболіст збірної України Сергій Гладир залишився у структурі "Монако". Тепер ексгравець французів працює другим асистентом головного наставника Звєздана Мітровича.

Свою кар'єру гравця з французьким клубом Сергій Гладир поєднав ще у 2015 році, куди перейшов з "Нансі". Баскетболіст усім серцем прикипів до команди, тому після завершення кар'єри вирішив залишитись у клубі, повідомляє ФБУ.

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Тепер українець пробує свої сили на тренерському містку. Щоправда, лише другого асистента головного наставника Звєздана Мітровича. Цей досвід точно піде на користь спеціалісту з України.

Водночас Сергій здобуває ліцензію міжнародного зразка.

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