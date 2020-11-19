Ексбаскетболіст збірної України Гладир став тренером "Монако"
Колишній баскетболіст збірної України Сергій Гладир залишився у структурі "Монако". Тепер ексгравець французів працює другим асистентом головного наставника Звєздана Мітровича.
Свою кар'єру гравця з французьким клубом Сергій Гладир поєднав ще у 2015 році, куди перейшов з "Нансі". Баскетболіст усім серцем прикипів до команди, тому після завершення кар'єри вирішив залишитись у клубі, повідомляє ФБУ.
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Тепер українець пробує свої сили на тренерському містку. Щоправда, лише другого асистента головного наставника Звєздана Мітровича. Цей досвід точно піде на користь спеціалісту з України.
Водночас Сергій здобуває ліцензію міжнародного зразка.
Французька кар'єра Сергія Гладиря: головне
- Його французький вояж розпочався у жовтні 2013 року, коли Гладир поповнив склад "Нантера".
- У серпні 2014 року Сергій перейшов до команди "Нансі". Де у 33-х матчах показував у середньому 12,1 очка за гру при 3,5 підбираннях.
- Кар'єра гравця у Франції для Гладиря була досить таки успішною. У лютому 2017 року українець став володарем трофею країни, ставши MVP фінального поєдинку. У тому матчі гравець збірної України приніс команді аж 22 очки.
- Загалом за чотири сезоні у клубі Гладир вигравав Кубок Франції та тричі підіймав над собою Кубок Ліги.
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