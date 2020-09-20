Матч "Динамо" – "Львов" (3:1) стоил болельщикам киевлян множества нервных клеток. Но волновались не только они, но и те, кто беспокоится о судьбе арбитра Виктора Копиевского.

Наиболее загадочным решением арбитра стало удаление защитника гостей Михоуби за отмашку против Цыганкова (вторая желтая), после чего в штрафной "Львова" был назначен не пенальти, а штрафной удар в сторону ворот "Динамо", пишет 24 канал.

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Экс-арбитр ФИФА Мирослав Ступар в интервью UA-Football поделился мнением о судействе в матче "Динамо" – "Львов".

Свисток прозвучал тогда, когда львовяне выбили мяч. Копиевский подошел к Михоуби и Цыганкову, напомнил защитнику "Львова", что он рукой фолил против оппонента и наказал его второй желтой. Но почему назначил штрафной в направлении ворот "Динамо", а не одиннадцатиметровый в ворота "Львова"? Этому нет объяснений.

"Если Копиевский считал, что ситуацию спровоцировал Цыганков, то по желтой карточке должны были получить оба игрока. Но этого не произошло. Версия такова, что арбитр в поле принял решение о наказании Михоуби на основе подсказки ассистента. Но почему они запутали ситуацию так, что заслуженную вторую желтую получил игрок "Львова", а штрафной был назначен в сторону ворот "Динамо", непонятно", – сказал Мирослав Ступар.

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