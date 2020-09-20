Экс-арбитр ФИФА: Почему назначили штрафной для "Львова", а не пенальти для "Динамо"
Матч "Динамо" – "Львов" (3:1) стоил болельщикам киевлян множества нервных клеток. Но волновались не только они, но и те, кто беспокоится о судьбе арбитра Виктора Копиевского.
Наиболее загадочным решением арбитра стало удаление защитника гостей Михоуби за отмашку против Цыганкова (вторая желтая), после чего в штрафной "Львова" был назначен не пенальти, а штрафной удар в сторону ворот "Динамо", пишет 24 канал.
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Экс-арбитр ФИФА Мирослав Ступар в интервью UA-Football поделился мнением о судействе в матче "Динамо" – "Львов".
Свисток прозвучал тогда, когда львовяне выбили мяч. Копиевский подошел к Михоуби и Цыганкову, напомнил защитнику "Львова", что он рукой фолил против оппонента и наказал его второй желтой. Но почему назначил штрафной в направлении ворот "Динамо", а не одиннадцатиметровый в ворота "Львова"? Этому нет объяснений.
"Если Копиевский считал, что ситуацию спровоцировал Цыганков, то по желтой карточке должны были получить оба игрока. Но этого не произошло. Версия такова, что арбитр в поле принял решение о наказании Михоуби на основе подсказки ассистента. Но почему они запутали ситуацию так, что заслуженную вторую желтую получил игрок "Львова", а штрафной был назначен в сторону ворот "Динамо", непонятно", – сказал Мирослав Ступар.
Динамо – Львов: главное
- Наставник киевлян Мирча Луческу выпустил резервистов на игру и уже после первого тайма вынужден был делать замены. За весь первый тайм "Динамо" почти не создало угрозы у ворот "Львова".
- Сразу после перерыва наставник "Динамо" Мирча Луческу решился на 4 замены. Сидорчук, Буяльский, Шапаренко и Цыганков появились вместо Андриевского, Леднева, Шепелева и Цитаишвили.
- Благодаря пасу свежего Цыганкова Супряга заработал пенальти. Цыганков уверенно реализовал удар с отметки. Однако "Львов" очень быстро ответил точным ударом Челича.
- Победу киевлянам в конце игры обеспечил Николай Шапаренко. Сначала хавбек забил со штрафного, а затем ассистировал Супряге.