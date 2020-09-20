Матч "Динамо" – "Львів" (3:1) коштував уболівальникам киян багато нервових клітин. Але хвилювалися не тільки вони, а й ті, хто турбуються про долю арбітра Віктора Копієвського.

Найбільш загадковим рішенням арбітра стало вилучення захисника гостей Міхоубі за відмашку проти Циганкова (друга жовта), після чого в штрафному майданчику "Львова" був призначено не пенальті, а штрафний удар в бік воріт "Динамо", пише 24 канал.

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Ексарбітр ФІФА Мирослав Ступар у інтерв'ю UA-Football поділився думкою про суддівство в матчі "Динамо" – "Львів".

Свисток пролунав тоді, коли львів'яни вибили м'яч. Копієвский підійшов до Міхоубі і Циганкова, нагадав захиснику "Львова", що він рукою фолив проти опонента і покарав його другою жовтою. Але чому призначив штрафний в напрямку воріт "Динамо", а не одинадцятиметровий у ворота "Львова"? Цьому немає пояснень.

"Якщо Копієвский вважав, що ситуацію спровокував Циганков, то по жовтій картці повинні були отримати обидва гравців. Але цього не сталося. Версія така, що арбітр в полі прийняв рішення про покарання Міхоубі на основі підказки асистента. Але чому вони заплутали ситуацію так, що заслужену другу жовту отримав гравець "Львова", а штрафний був призначений в бік воріт "Динамо", незрозуміло", – сказав Мирослав Ступар.

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