Как в фильме "Один дома"

Матч не был слишком зрелищным. Единственный гол во встрече забил Кэтэлин Михай Иту уже на 6-й минуте и установил окончательный счет встречи 0:1 в пользу Клужа.

Интересно Один дома от "шмелей": Боруссия Дортмунд курьезно забыла лидера команды в Кельне

После встречи один из футболистов гостей Овидиу Хобан долго переодевался и последним вышел из раздевалки, но клубного автобуса уже не было. Команда не увидела отсутствие игрока и выехала из территории стадиона.

Опорник пытался догнать автобус, но бежал он не слишком быстро. Тогда 38-летний Хобан поймал попутную машину и направился догонять партнеров.

После победы у Клужа в активе 45 очков и он возглавляет таблицу. Зато Академия с 25 пунктами замыкает чемпионат.

В матче против Академии Хобан сыграл 45 минут, но не отличился результативными действиями.

Видео курьезного эпизода