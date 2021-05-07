Наче у фільмі "Сам удома"

Матч не був надто видовищним. Єдиний гол у зустрічі забив Каталин Міхай Іту вже на 6-й хвилині та встановив остаточний рахунок зустрічі 0:1 на користь Клужа.

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Після зустрічі один із футболістів гостей Овідіу Хобан довго переодягався та останнім вийшов із роздягальні, але клубного автобуса вже не було. Команда не побачила відсутність гравця та виїхала з території стадіону.

Опорник намагався наздогнати автобус, але біг він не надто швидко. Тоді 38-річний Хобан зловив попутню машину та попрямував наздоганяти партнерів по команді.

Після перемоги Клуж має у своєму активі 45 очок та очолює таблицю. Натомість Академія з 25 пунктами замикає чемпіонат.

У матчі проти Академії Хобан відіграв 45 хвилин та не відзначився результативними діями.

Відео курйозного епізоду