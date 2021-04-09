Потеряли вице-капитана

Матч состоялся еще 20 марта, а курьезная ситуация с Матсом Хуммельсом, которая произошла после поединка, стала известна только сейчас. Вице-капитан остался в Кельне из-за неосмотрительности команды.

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Ни один из игроков не заметил отсутствия партнера по команде в клубном автобусе. Футболист все же счастливо добрался в Дортмунд. Однако должен был это делать на автомобиле. Кажется, опытный футболист надолго запомнит это выездное противостояние.

К слову, нули на табло размочил Голанд, но "шмели" не удержали победный счет. Встреча завершилась мировой 2:2.

Команда Эдина Терзика идет 5-й в чемпионате Германии, в ее активе 43 очка.

За Боруссию защитник выступает еще с 2008 года, но в 2016 году перешел в Баварию. В Мюнхене немец пробыл три года, и 1 июня 2019 года снова вернулся к "шмелям". В этом сезоне Матс провел за "желто-черных" 39 матчей во всех турнирах, в которых забил 5 голов и отдал одну результативную передачу.

Следующий поединок дортмундская Боруссия сыграет 10 апреля в Бундеслиге против Штутгарта. Встреча будет происходить на выезде для "шмелей", поэтому Матсу нужно быть осмотрительным, чтобы снова не возвращаться домой самому.