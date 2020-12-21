Мадридський Реал нарешті взявся за справу у чемпіонаті Іспанії. У 14 турі Ла Ліги "вершкові" 20 грудня перемогли Ейбар та наздогнали лідера чемпіонату Атлетіко.

Ейбар – Реал 1:3

Голи: Кіке, 28 – Бензема, 6, Модрич, 13, Лукас, 90+2

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Уже на старті матчу Реалу вдалося відкрити рахунок, пише 24 канал. Родріго класним черпаком знайшов у штрафному Бензема. Карім одним дотиком переграв голкіпера – 1:0. Через сім хвилин на табло горіло 0:2.

Віце-чемпіон світу 2018 року Модрич вистрілив красивим дальнім ударом. Бензема міг робити 0:3 ще в першому таймі, але дивом не влучив ударом головою з вбивчої позиції.

Ейбар відіграв один м'яч на 28 хвилині та відновив інтригу в матчі. Кіке космічним ударом вистрілив з-за меж штрафного та не залишив шансів Куртуа.

По перерві у напруженому протистоянні команди обмінялися гострими моментами. Однак у компенсований час Реал забив утретє та виграв поєдинок.

Тепер Реал та Атлетіко – лідери турнірної таблиці, маючи по 29 очок. Однак "матрацники" мають два матчі в запасі.

Ейбар – Реал відеоогляд