Реал продовжив переможну серію в Ла Лізі та здолав Ейбар: відео
Мадридський Реал нарешті взявся за справу у чемпіонаті Іспанії. У 14 турі Ла Ліги "вершкові" 20 грудня перемогли Ейбар та наздогнали лідера чемпіонату Атлетіко.
Ейбар – Реал 1:3
Голи: Кіке, 28 – Бензема, 6, Модрич, 13, Лукас, 90+2
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Уже на старті матчу Реалу вдалося відкрити рахунок, пише 24 канал. Родріго класним черпаком знайшов у штрафному Бензема. Карім одним дотиком переграв голкіпера – 1:0. Через сім хвилин на табло горіло 0:2.
Віце-чемпіон світу 2018 року Модрич вистрілив красивим дальнім ударом. Бензема міг робити 0:3 ще в першому таймі, але дивом не влучив ударом головою з вбивчої позиції.
Ейбар відіграв один м'яч на 28 хвилині та відновив інтригу в матчі. Кіке космічним ударом вистрілив з-за меж штрафного та не залишив шансів Куртуа.
По перерві у напруженому протистоянні команди обмінялися гострими моментами. Однак у компенсований час Реал забив утретє та виграв поєдинок.
Тепер Реал та Атлетіко – лідери турнірної таблиці, маючи по 29 очок. Однак "матрацники" мають два матчі в запасі.
Ейбар – Реал відеоогляд
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