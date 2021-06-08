Эйбар интересуется форвардом Динамо Солем: испанский клуб вылетел из Ла Лиги

Нападающий Динамо Фран Соль может остаться в Испании. Его кандидатурой серьезно заинтересовался Эйбар.

Динамо может лишиться испанца

Сезон-2020/2021 Фран Соль провел в аренде в испанском Тенерифе. Возвращение нападающего в Киев может отмениться.

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Игроком заинтересовался Эйбар, который провел провальный сезон и вылетел из Ла Лиги. Клуб будет выступать в Сегунде, где играет Тенерифе. Правда, в Эйбаре готовы вести переговоры по трансферу 29-летнего испанца только тогда, когда он будет свободным агентом. У Соля есть действующий контракт с Динамо, который рассчитан до конца декабря 2023 года.

В ближайшее время Соль попытается договориться с руководством клуба о расторжении соглашения, после чего может перейти в Эйбар. Нападающий провел хороший сезон за Тенерифе. Футболист сыграл 38 матчей, в которых забил 9 голов и отдал 2 асисты.

. 7 июня стало известно, что Эйбар сменил тренера. Новым наставником команды будет Гаизка Гаритано. Специалист подписал контракт на 2 года.

Эйбару может помочь то, что главный наставник киевлян Мирча Луческу не видит испанца в своей команде. Поэтому менеджмент клуба активно ищет новые варианты трудоустройства игрока.