Наставник Динамо Мирча Луческу стал участником нетипичного эпизода в поединке 1/4 финала Кубка Украины против Колоса из Ковалевки. Динамо вырвало победу у Колоса в серии пенальти.

Румынский наставник киевлян Мирча Луческу накричал на оператора, который пытался подслушать его речь, адресованную игрокам.

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Перед началом дополнительного тайма Мирча давал наставления своим подопечным. Когда коуч заметил, что его снимают на камеру, он тут же прогнал оператора. Луческу явно не хотел, чтобы зрители услышали его установку команде.

"Эй! Иди отсюда!" – реакция Луческу на действия телевизионщика была красноречивой.

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