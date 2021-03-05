Наставник Динамо Мірча Луческу став учасником нетипового епізоду в поєдинку 1/4 фіналу Кубка України проти Колоса з Ковалівки. Динамо вирвало перемогу у Колоса в серії пенальті.

Румунський наставник киян Мірча Луческу накричав на оператора, який намагався підслухати його промову, адресовану гравцям.

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Перед початком додаткового тайму Мірча давав настанови своїм підопічним. Коли коуч зауважив, що його знімають на камеру, він тут же прогнав оператора. Луческу явно не хотів, щоб глядачі почули його установку команді.

"Гей! Йди звідси!" – реакція Луческу на дії телевізійника була красномовною.

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