"Эй Джей вернулся": промоутер Усика поздравил Джошуа с победой над Валлином
Источник:Твиттер Александра Красюка
Британский боксер Энтони Джошуа одержал важную победу, нокаутировав шведа Отто Валлина. Промоутер Александр Красюк поздравил бывшего чемпиона мира с победой.
Глава промоутерской компании K2 Promotions Александр Красюк, представляющий интересы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF, IBO Александра Усика, поздравил Энтони Джошуа с победой. Британец в Эр-Рияде нокаутировал шведа Отто Валлина.
Читайте также: Что, опять: команда Джошуа хочет организовать третий бой с Усиком
Красюк отреагировал на третью подряд победу Джошуа
Эй Джей вернулся. Поздравляю. Рад за вас, ребята,
– написал Красюк.
Напомним, Усик дважды победил Джошуа. В сентябре 2021 года, во время первого боя, британец был фаворитом, но уступил украинцу единогласным решением судей. В августе 2022 года Энтони по очкам проиграл и в реванше.