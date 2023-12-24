Глава промоутерской компании K2 Promotions Александр Красюк, представляющий интересы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF, IBO Александра Усика, поздравил Энтони Джошуа с победой. Британец в Эр-Рияде нокаутировал шведа Отто Валлина.
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Красюк отреагировал на третью подряд победу Джошуа
Напомним, Усик дважды победил Джошуа. В сентябре 2021 года, во время первого боя, британец был фаворитом, но уступил украинцу единогласным решением судей. В августе 2022 года Энтони по очкам проиграл и в реванше.