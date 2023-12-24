Голова промоутерської компанії K2 Promotions Олександр Красюк, який представляє інтереси чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF, IBO Олександра Усика, привітав Ентоні Джошуа з перемогою. Британець в Ер-Ріяді нокаутував шведа Отто Валліна.

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Красюк відреагував на третю поспіль перемогу Джошуа

Ей Джей повернувся. Вітаю. Радий за вас, хлопці,

– написав Красюк.

До слова. Цей тріумф став третім поспіль у 2023 році для Джошуа після поразок від українця Олександра Усика. Усього на професіональному рингу британець провів 30 поєдинків, у яких здобув 27 перемог та зазнав трьох поразок.

Нагадаємо, Усик двічі переміг Джошуа. У вересні 2021 року, під час першого бою, британець був фаворитом, але поступився українцеві одностайним рішенням суддів. У серпні 2022 року Ентоні за очками програв і в реванші.