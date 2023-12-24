Несмотря на два поражения от украинца Александра Усика, Энтони Джошуа продолжает верить, что еще сможет стать чемпионом мира. Подтверждением этому стала уверенная победа британца над шведом Отто Валлином на вечер бокса в Эр-Рияде.

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Джошуа хочет получить от Усика еще один реванш

По словам Бена Дэвисона, тренирующего Джошуа, бывший обладатель титулов WBA, WBO, IBF, IBO способен взять реванш у украинца Александра Усика и вернуть своё.

Мы хотели бы организовать для Энтони бой с Усиком. Когда он впервые пришел к нам, я сказал Джошуа – очень уверен, что мы можем помочь ему сделать это,

– сказал Дэвисон.

Напомним, что Александр Усик дважды победил Энтони Джошуа. В сентябре 2021 года, во время первого боя, британец был фаворитом, но уступил Усику единогласным решением судей. В августе 2022-го британец по очкам проиграл и в реванше.

Всего на профессиональном ринге Джошуа провел 30 поединков, в которых одержал 27 побед и потерпел три поражения.

Важно. Усик в следующем поединке попытается стать абсолютным чемпионом мира. Для этого украинцу необходимо отобрать пояс WBC у другого британца Тайсона Фьюри.