Менеджер Усика заговорил о других соперниках в случае сорванных торгов по бою с Дюбуа

Александр Усик поддерживает физическую форму и занимается благотворительными мероприятиями в Украине, пока его команда пытается договориться о его следующем бое. Ожидается, что соперником украинца будет Дэниел Дюбуа.

Менеджер украинского боксера Эгис Климас сообщил новые детали ближайшего боксерского будущего Александра Усика. В настоящее время продолжаются переговоры с командой Дэниала Дюбуа, которому WBA санкционировала титульный поединок. А ведь британец является обязательным претендентом по версии WBA.

Следует узнать WBA назвала дату промоутерских торгов боя Усик – Дюбуа

Климас: Я никогда не думал о том, чтобы двигаться в другом направлении

Однако существует риск провала переговоров. Климас не исключает, что переговоры могут зайти в тупик. Потому команде Александра Усика нужно просмотреть запасные варианты. Возможно, следующим соперником украинца будет на Дюбуа, а бывший чемпион WBC Деонтей Уайлдер.

Сейчас перед нами Дюбуа, мы проведем пресс-конференцию. Я никогда не думал о том, чтобы двигаться в другом направлении. Но если пойти по этому пути не получится, то мы выберем другой маршрут,

– заявил менеджер Усика.

Стороны боксеров не смогли договориться о бое в договоренные рамки времени – до 2 мая. Поэтому поединок поставили на промоутерские торги. WBA уже даже определила дату, когда должны состояться торги.

Напомним, что этого поединка могло вообще не быть, если бы Тайсон Фьюри не дал заднюю и не ушел от боя за абсолют, которого так хотел Усик.

Если все пройдет удачно, то Усик и Дюбуа сразятся уже в 2023 году. Ранее ожидалось, что бой состоится не ранее 22 июля я, когда на ринг выйдет "Цыганский король". Украинский боксер готов к разным локациям. Речь шла о Польше или Великобританию, где Александр уже торжествовал.

После этого всего заговорил отец Фьюри. Он заверил, что его сын до сих пор ждет поединка против Усика, который станет главным в его карьере. Тогда почему британец не согласился на предложения украинца?