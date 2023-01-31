Вскоре порадуют приятным анонсом: менеджер Усика назвал дату объявления "Боя века"

Переговоры между представителями двух гегемонов тяжелейшего дивизиона Тайсона Фьюри и Александра Усика подходят к логическому завершению. В скором времени будет официальное объявление мегафайта.

Менеджер Усика Эгис Климас попросил болельщиков еще на неделю запастись терпением. Именно столько осталось ждать официального оглашения боя за абсолют.

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Климас: переговоры все еще в процессе

Не могу рассказать столько, сколько вам хотелось бы услышать о ходе переговоров, они ведь все еще в процессе. Да, пожалуй, бой пока не согласован, но мы над этим работаем. И надеемся, что примерно через неделю порадуем болельщиков официальным анонсом,

– зарядил оптимизмом Климас.

По утверждению Климаса, до сих пор рассматриваются два варианта проведения поединка – Лондон и Саудовская Аравия.

Оба варианта остаются в силе — и Саудовская Аравия, и Лондон. Горжусь тем, что участвую во всем этом. Ведь не каждый день проводятся бои за звание абсолютного чемпиона мира. И уж тем более в хевивейте. Считаю, что это самый большой бой в истории бокса,

– сказал менеджер Усика.

Заметим, что раньше Боб Арум сообщал, мол Усик уже согласовал контракт с Саудовской Аравией.

, что последним абсолютным чемпионом супертяжелого дивизиона был легендарный британец Леннокс Льюис. В 2000 году боксер был лишен титула чемпиона по версии WBA за отказ от боя против обязательного претендента Джона Руиса.

Также стало известно, что бывший чемпион UFC Фрэнсис Нганну ведет переговоры с представителями "Цыганского короля" об организации поединка. Боец ММА надеется, что бой против Фьюри состоится летом этого года.