В пятом туре сборная Украины играла против сборной Хорватии. Этот матч прошел в четверг, 8 сентября. И именно в этом матче определялось, с какого места наша команда выйдет из группы в плей-офф.

Как это было Сборная Украины проиграла Хорватии на Евробаскет-2022, но сохранила за собой второе место

Матч против хорватов закончился поражением сборной Украины. Но именно в этом матче украинский центровой Владимир Герун осуществил эффектный данк, не оставшийся без внимания организаторов турнира. Они поставили его на шестое место в топ-10 моментов игрового дня на Евробаскете-2022.

В плей-офф Евробакет-2022 сборная Украины сыграет против Польши. Этот матч состоится в воскресенье, 11 сентября, в Берлине. Если украинцы победят, то в четвертьфинале сыграют против победителя пары Словения – Бельгия.

Видео топ-10 моментов игрового дня на Евробаскет-2022