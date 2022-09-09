В п'ятому турі збірна України грала проти збірної Хорватії. Цей матч відбувся в четвер, 8 вересня. І саме в цьому матчі визначалося, з якого місця наша команда вийде з групи в плей-офф.

Як це було Збірна України програла Хорватії на Євробаскет-2022, але зберегла за собою друге місце

Матч проти хорватів закінчився поразкою збірної України. Але саме в цьому матчі український центровий Володимир Герун здійснив ефектний данк, який не залишився поза увагою організаторів турніру. Вони поставили його на шосте місце в топ-10 моментів ігрового дня на Євробаскеті-2022.

В плей-офф Євробакет-2022 збірна України зіграє проти Польщі. Цей матч відбудеться в неділю, 11 вересня, в Берліні. Якщо українці переможуть, то у чвертьфіналі зіграють проти переможця пари Словенія – Бельгія.

Відео топ-10 моментів ігрового дня на Євробаскет-2022