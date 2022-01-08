Эффектные сейвы в дебютной игре: Реал выпустил яркий ролик, посвященный Лунину

Реал уверенно обыграл Алькояно в Кубке Испании. Для голкипера Андрея Лунина эта игра стала первой в сезоне.

Реал отметил игру Лунина

Мадридский клуб решил отблагодарить украинского вратаря за уверенный матч и выпустил видео с его действиями на футбольном поле. Ролик был сфокусирован только на игре Андрея Лунина.

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В видео видна предыдущая разминка украинца и действия вратаря сборной Украины во время поединка в Кубке Короля.

Следует отметить, что после встречи главный тренер Реала Карло Анчелотти указал на ошибки Лунина и похвалил голкипера.

Дебют Лунина в сезоне

Украинского голкипера ждало дежавю. Лунин второй раз дебютировал в сезоне за Реал в Кубке Испании и снова против Алькояно.

На этот раз послематчевые эмоции Андрея были положительными. Украинец пропустил один гол, но позволил "сливочным" победить со счетом 1:3.

За игру Лунин выдал три сейва и сделал 6 точных передач, а это 26%. Этот поединок стал вторым для Андрея в футболке Реала после его перехода в испанский клуб.

Мадридская команда получила следующего соперника в 1/8 финала турнира. Им стало Эльче. Поединок состоится 19 января.

Игра Лунина в дебютном матче сезона: смотрите видео