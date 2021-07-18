Эффектное возвращение: украинец Богачук побил соперника в первом раунде – видео
18 июля 2021 , 10:38Читати новину українською
Источник:24 канал
Украинский боксер первого среднего веса Сергей Богачук (19-1, 19 KO) нокаутировал 33-летнего американца Брэндона Бауе (16-24, 11 КО).
Восстановился после поражения
Бой 26-летнего спортсмена возглавил вечер бокса в Рок-Рапидс (Айова, США).
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Богачук не оставил шансов американскому джорнимену Брэндону Бауе. Украинец нокаутировал соперника уже в первом раунде.
- Бауе имеет богатый послужной список. Он провел 40 поединков, из которых выиграл 16 (11 нокаутом). В его пассиве аж 24 поражения (16 нокаутом).
- Для Сергея Богачука, который в марте 2021 года потерпел обидное поражение от Брэндона Адамса, это был юбилейный 20 бой. 26-летний украинец до того одержал 18 побед нокаутом.
Богачук – Бауе видео нокаута