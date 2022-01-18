Нерес: Самое главное – не боятся играть и пробовать что-нибудь новое

Давид заверил, что по игровой философии Шахтер сравним с Аяксом. Он подчеркнул, что обе команды предпочитают атакующий футбол.

К теме Шахтер представил звездного новичка Давида Нереса: первые фото и видео

Я понял, что Де Дзерби очень любит играть с мячом. Шахтер – команда с очень атакующими характеристиками, и благодаря ежедневной работе я к ней адаптируюсь. Если говорить о философии, можно провести параллели с Аяксом. Аякс тоже очень любит атакующий футбол и игру с мячом,

– отметил Нерес.

Бразильский футболист будет играть под 11-м номером, ранее под ним выступал Марлос. Новичок "горняков" сравнил себя с экс-игроком донецкой команды.

"У меня будет номер 11. Под ним играл Марлос, великий игрок, который прошел через этот клуб. Я думаю, что его дриблинг лучше, чем мой. Секрет моего дриблинга? Думаю, что там, на поле, это какая-то импровизация. Самое главное – не боятся играть и пробовать что-нибудь новое", – подчеркнул футболист.

Что известно о Нересе

Новичок Шахтера является воспитанником бразильского Сан-Паулу. В январе 2017 года Нерес перешел в Аякс.

За амстердамскую команду он отыграл 180 матчей, забил 47 мячей и совершил 43 ассиста.

14 января 2022 года Шахтер сообщил, что к команде присоединился Нерес.

Бразилец подписал с клубом контракт до 31 декабря 2026 года.

К слову. Первую часть сезона "Шахтер" завершил в статусе лидера чемпионата Украины. "Горняки" имеют в своем активе 47 очков.