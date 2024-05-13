"Грязный" конфуз: футболист Реала во время празднования вступил в конные фекалии - ироничное видео
Источник:Football España
Мадридский Реал досрочно стал чемпионом Испании сезона 2023/24. Барселона проиграла Жироне со счетом 4:2, что позволило "сливочным" официально стать победителями Ла Лиги.
Недавно в Мадриде состоялся чемпионский парад. Футболисты и тренеры "сливочных" на автобусе проехали по городу и демонстрировали болельщикам добытый трофей.
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Неприятная ситуация для футболиста Реала
Когда игроки "сливочных" сошли со сцены, Эдуардо Камавинга шел к болельщикам, чтобы их подбодрить. Милый жест со стороны футболиста закончился конфузом – он наступил на фекалии, которые оставили за собой полицейские лошади.
Коллеги по команде сразу начали смеяться до беспамятства.
Конфуз с фекалиями Эдуардо Камавинги: смотрите видеоСправка. Реал Мадрид становился чемпионом Испании рекордное количество раз – 36. В то же время Барселона одерживала победу в Ла Лиге лишь 27 раз.
Напомним, что по результатам матчей с Баварией в полуфинале Лиги чемпионов, Реал вышел в финал турнира. 1 июня в 22:00 по киевскому времени "сливочные" встретятся с Боруссией Дортмунд на "Уэмбли".