Недавно в Мадриде состоялся чемпионский парад. Футболисты и тренеры "сливочных" на автобусе проехали по городу и демонстрировали болельщикам добытый трофей.

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Неприятная ситуация для футболиста Реала

Когда игроки "сливочных" сошли со сцены, Эдуардо Камавинга шел к болельщикам, чтобы их подбодрить. Милый жест со стороны футболиста закончился конфузом – он наступил на фекалии, которые оставили за собой полицейские лошади.

Коллеги по команде сразу начали смеяться до беспамятства.

Конфуз с фекалиями Эдуардо Камавинги: смотрите видео

Справка. Реал Мадрид становился чемпионом Испании рекордное количество раз – 36. В то же время Барселона одерживала победу в Ла Лиге лишь 27 раз.

Напомним, что по результатам матчей с Баварией в полуфинале Лиги чемпионов, Реал вышел в финал турнира. 1 июня в 22:00 по киевскому времени "сливочные" встретятся с Боруссией Дортмунд на "Уэмбли".