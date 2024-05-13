Недавно в Мадриде состоялся чемпионский парад. Футболисты и тренеры "сливочных" на автобусе проехали по городу и демонстрировали болельщикам добытый трофей.
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Неприятная ситуация для футболиста Реала
Когда игроки "сливочных" сошли со сцены, Эдуардо Камавинга шел к болельщикам, чтобы их подбодрить. Милый жест со стороны футболиста закончился конфузом – он наступил на фекалии, которые оставили за собой полицейские лошади.
Коллеги по команде сразу начали смеяться до беспамятства.
Конфуз с фекалиями Эдуардо Камавинги: смотрите видео
Напомним, что по результатам матчей с Баварией в полуфинале Лиги чемпионов, Реал вышел в финал турнира. 1 июня в 22:00 по киевскому времени "сливочные" встретятся с Боруссией Дортмунд на "Уэмбли".