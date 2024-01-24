Ради игровой практики: игрок сборной Украины вернулся в чемпионат Бельгии
Источник:ФК Генк
Бельгийский Генк сообщил о подписании защитника сборной Украины Эдуарда Соболя. Опытный украинец будет играть за "магистров" до завершения чемпионата.
В текущем сезоне Эдуард Соболь имел очень мало игровой практики во французском Страсбуре. Выходом из ситуации стала аренда футболиста в бельгийский Генк.
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Соболь: В Бельгии чувствуешь себя как дома
Бывший клуб Руслана Малиновского официально объявил о подписании левого защитника сборной Украины Эдуарда Соболя. Украинец будет играть на правах аренды до завершения сезона 2023/24. Генк получил опцию выкупа 28-летнего игрока.
В новом для себя клубе Эдуард будет играть под 22-м номером.
Соболь будет играть за Генк / twitter.com/KRCGenkofficial
Эдуард Соболь прокомментировал свой переход. Он долгое время выступал в чемпионате Бельгии, поэтому проблем с адаптацией не должно быть.
Это хорошая возможность для меня вернуться в Бельгию. В этой стране чувствуешь себя как дома. Когда Генк вышел на меня, я не колебался ни секунды. Помню также домашнюю публику и атмосферные матчи на стадионе Генка. Манера игры команды мне очень нравится, и я с нетерпением жду, чтобы показать себя на поле,
– отметил Соболь.
Нужно возвращаться на свой уровень
- Отметим, что в этом сезоне Соболь сыграл за Страсбург всего 4 матча: 3 в чемпионате и 1 в Кубке Франции.
- Ранее Эдуард играл за бельгийский клуб Брюгге. В его составе он являлся одним из ведущих игроков. На его счету 4 гола и 14 ассистов в 124 матчах за "сине-черных".
- В составе сборной Украины Соболь сыграл 29 поединков.
- Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 2 миллиона евро.