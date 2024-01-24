У поточному сезоні Едуард Соболь мав обмаль ігрової практики у французькому Страсбурі. Виходом із ситуації стала оренда футболіста до бельгійського Генка.
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Соболь: У Бельгії відчуваєш себе як вдома
Колишній клуб Руслана Маліновського офіційно оголосив про підписання лівого захисника збірної України Едуарда Соболя. Українець гратиме на правах оренди до завершення сезону 2023/24. Генк отримав опцію викупу 28-річного гравця.
У новому для себе клубі Едуард гратиме під 22-м номером.
Соболь гратиме за Генк / twitter.com/KRCGenkofficial
Едуард Соболь прокоментував свій перехід. Він тривалий час виступав у чемпіонаті Бельгії, а тому проблем з адаптацією не повинно бути.
Це гарна можливість для мене повернутися до Бельгії. У цій країні відчуваєш себе як вдома. Коли Генк вийшов на мене, я не вагався ні секунди. Пам’ятаю також домашню публіку та атмосферні матчі на стадіоні Генка. Манера гри команди мені дуже подобається, і я з нетерпінням чекаю, щоб показати себе на полі,
– зазначив Соболь.
Потрібно повертатися на свій рівень
- Зазначимо, що у цьому сезоні Соболь зіграв за Страсбур лише 4 матчі: 3 в чемпіонаті та 1 у Кубку Франції.
- Раніше Едуард грав за бельгійський клуб Брюгге. У його складі він був одним із провідних гравців. На його рахунку 4 голи та 14 асистів у 124 матчах за "синьо-чорних".
- У складі національної збірної України Соболь зіграв 29 поєдинків.
- Портал Transfermarkt оцінює вартість футболіста у 2 мільйони євро.