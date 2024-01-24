В текущем сезоне Эдуард Соболь имел очень мало игровой практики во французском Страсбуре. Выходом из ситуации стала аренда футболиста в бельгийский Генк.

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Соболь: В Бельгии чувствуешь себя как дома

Бывший клуб Руслана Малиновского официально объявил о подписании левого защитника сборной Украины Эдуарда Соболя. Украинец будет играть на правах аренды до завершения сезона 2023/24. Генк получил опцию выкупа 28-летнего игрока.

В новом для себя клубе Эдуард будет играть под 22-м номером.

Соболь будет играть за Генк / twitter.com/KRCGenkofficial

Эдуард Соболь прокомментировал свой переход. Он долгое время выступал в чемпионате Бельгии, поэтому проблем с адаптацией не должно быть.

Это хорошая возможность для меня вернуться в Бельгию. В этой стране чувствуешь себя как дома. Когда Генк вышел на меня, я не колебался ни секунды. Помню также домашнюю публику и атмосферные матчи на стадионе Генка. Манера игры команды мне очень нравится, и я с нетерпением жду, чтобы показать себя на поле,

– отметил Соболь.

Нужно возвращаться на свой уровень