На пути к чемпионству: футболист сборной Украины продлил контракт с Брюгге

Эдуард Соболь и бельгийский футбольный клуб Брюгге продолжили сотрудничество. Украинский защитник подписал новый контракт.

27-летний левый защитник, по меньшей мере, до 30 июня 2025 года будет выступать за бельгийское Брюгге. Именно на такой срок было подписано новое соглашение.

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Продолжение сотрудничества

Соболь продолжит помогать Брюгге бороться за еще одно чемпионство в истории клуба. После 14 туров клуб украинцев замыкает тройку лидеров, имея в своем активе 29 очков. До лидера Лиги Жупиле Генк отставание в 8 баллов, а ко второму месту – 4 пункта.

Напомним, что в конце лета 2022 бельгийский клуб подписал еще одного украинского легионера Романа Яремчука.

Успешная карьера Соболя в Брюгге