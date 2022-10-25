27-летний левый защитник, по меньшей мере, до 30 июня 2025 года будет выступать за бельгийское Брюгге. Именно на такой срок было подписано новое соглашение.
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Продолжение сотрудничества
Соболь продолжит помогать Брюгге бороться за еще одно чемпионство в истории клуба. После 14 туров клуб украинцев замыкает тройку лидеров, имея в своем активе 29 очков. До лидера Лиги Жупиле Генк отставание в 8 баллов, а ко второму месту – 4 пункта.
Напомним, что в конце лета 2022 бельгийский клуб подписал еще одного украинского легионера Романа Яремчука.
Успешная карьера Соболя в Брюгге
- В июле 2019 года Соболь на правах аренды стал игроком Брюгге. Украинский защитник убедил бельгийцев, что его контракт нужно выкупить у Шахтера. Что бельгийский клуб и сделал.
- 1 июля 2021 года Эдуард стал полноценным футболистом Брюгге.
- В сезоне-2022/2023 отыграл 11 матчей, в которых забил один гол.
- В футболке Брюгге за все время провел 121 матч. Вместе с клубом получил 4 титула.