Крайним клубом в тренерской карьере стал Реал Мадрид, к рулю которого он пришел во второй раз в марте 2019-го и работал со "сливочными" до конца июня 2021 года.
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Зидан: Подождите немного
Зинедин Зидан заинтриговал своим возвращением к тренерской работе. Француз не стал раскрывать все карты и называть конкретный клуб или сборную, которую может возглавить.
Я скоро вернусь. Подождите немного. Скоро, скоро. Я близок к тому, чтобы снова вернуться к тренерской работе,
– ответил француз.
Что известно о тренерской карьере Зидана
- Всю свою нефутбольную карьеру провел в Реале. В мадридском клубе работал на многих должностях – советник управления, спортивный директор, тренер U-17, ассистент главного тренера в первой и второй командах "сливочных", а в 2014-м возглавил Кастилью (вторую команду мадридцев).
- В январе 2016-го уже возглавил тренерский мостик главной команды Реала. Зидан проработал до 31 мая 2018 года, а клуб отыграл во главе с французским специалистом 149 матчей.
- Второй раз пришел к рулю "Королевского клуба" в марте 2019-го и возглавлял Реал до конца июня 2021 года.
- Привел мадридский клуб в 11 трофеев и дважды подряд становился лучшим клубным тренером года (2016/2017 и 2017/2018).