27-річний лівий захисник щонайменше до 30 червня 2025 року виступатиме за бельгійське Брюгге. Саме на такий термін була підписана нова угода.

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Продовження співпраці

Соболь продовжить допомагати Брюгге вести боротьбу за ще одне чемпіонство в історії клубу. Після 14 турів клуб українців замикає трійку лідерів, маючи у своєму активі 29 очок. До лідера Ліги Жупіле Генк відставання у 8 балів, а до другого місця – 4 пункти.

Нагадаємо, що наприкінці літа 2022 року бельгійський клуб підписав ще одного українського легіонера Романа Яремчука.

Успішна кар'єра Соболя у Брюгге