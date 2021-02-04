Брюгге 3 лютого вдома приймав Олса Бракел у рамках 1/16 фіналу Кубка Бельгії. Едуард Соболь допоміг господарям завдати нищівної поразки супернику.

Джерело: 24 канал

Український захисник Едуард Соболь вийшов на поле у стартовому складі Брюгге та вже у першому таймі взяв участь у голі команди. За рахунку 1:0 українець подав прямо на голову Юсуфу Баджі, який подвоїв перевагу господарів – 2:0.

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Асист Соболя

Ці два голи лише стали початком розгрому для гостей. Ще 4 м'ячі побували у сітці воріт Олса Бракела, який спромігся лише одного разу вразити володіння Брюгге. У підсумку – 6:1.

Гравець збірної України провів на полі 72 хвилин та пішов відпочивати на лаву для запасних. Ця поява Едуарда стала 21-ю у цьому сезоні у всіх турнірах за Брюгге. За цей період українець відзначився трьома асистами.