Скромний Страсбург націлився на 27-річного лівого захисника збірної України та бельгійського Брюгге. Не виключено, що Едуард Соболь теж зацікавлений у такому переході. Адже перестав отримувати ігрову практику у Бельгії.

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Навіть не дотягує до суми, яка зазначена на Transfermarkt

У поточному сезоні Соболь провів у футболці Брюгге 14 матчів, у яких забив один гол. Востаннє Едуард з'являвся на футбольному полі 6 листопада 2022 року у матчі проти Гента (2:0). Після чого український захисник навіть не потрапляв у заявку на поєдинок.

Навіть зміна тренера у Брюгге наразі не пішла на користь Едуарду.

Страсбург готовий віддати за Соболя 2 мільйони євро плюс 500 тисяч євро у вигляді бонусів. Українець може підписати контракт із французьким клубом до літа 2026 року.

Цікаво! За даними Transfermarkt, Соболь має чинний контракт із Брюгге до 30 червня 2025 року. Вартість трансферу Едуарда складає 3 мільйони євро.

Потенційно новий клуб Соболя йде поблизу зони вильоту Ліги 1 – 16-те місце серед 20 клубів французької першості. Страсбург за 19 турів набрав лише 15 очок.

Брюгге, нинішній клуб Соболя, посідає високу 4-ту позицію, маючи у своєму активі 36 пунктів.

Соболь може стати лише другим українським легіонером у Лізі 1. Лише 9 січня 2022 року Марсель підписав Руслана Маліновського.

До слова, Едуард Соболь виступає за Брюгге з літа 2021 року. У футболці бельгійського клубу захисник провів 124 поєдинки.