Игроки испанских клубов Валенсии (Кавани) и Атлетико Мадрид (Хименес) могут быть отстранены от футбола на шесть месяцев. Инцидент с недопустимым поведением игроков произошел после матча ЧМ-2022 между сборными Уругвая и Ганы.

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Причины ярости уругвайцев

В заключительном туре группового этапа мундиаля в Катаре в группе Н встречались сборные Уругвая и Ганы. Латиноамериканская сборная одолела своих соперников со счетом 2:0. Но Уругвая этого не хватило, чтобы выбраться в 1/8 турнира, поскольку у команды была хуже разница, чем у Южной Кореи, которая сенсационно одолела Португалию в параллельном матче.

Уругвайцам потребовался еще один гол, чтобы преодолеть групповой этап. На последних минутах ожесточенного матча арбитр, по мнению уругвайцев, не поставил чистый пенальти в ворота сборной Ганы. Это и послужило причиной ярости Кавани и Хименеса. После финального свистка Кавани толкнул монитор-VAR, после чего упал и разбился. Хименес же на эмоциях случайно ударил арбитра ФИФА.

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