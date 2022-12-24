Гравці іспанських клубів Валенсії (Кавані) та Атлетико Мадрид (Хіменес) можуть бути відсторонені від футболу на шість місяців. Інцидент з неприпустимою поведінкою гравців стався після матчу ЧС-2022 між збірними Уругваю та Гани.

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Причини люті уругвайців

У заключному турі групового етапу мундіалю в Катарі у групі Н зустрічались збірні Уругваю та Гани. Латиноамериканська збірна здолала своїх суперників з рахунком 2:0. Та Уругваю цього не вистачило, аби вибратись у 1/8 турніру, оскільки у команди була гірша різниця, аніж у Південної Кореї, яка сенсаційно здолала Португалію у паралельному матчі.

Уругвайцям потрібен був ще один гол, аби подолати груповий етап. На останніх хвилинах запеклого матчу, арбітр, на думку уругвайців, не поставив чистий пенальті у ворота збірної Гани. Це і стало причиною люті Кавані та Хіменеса. Після фінального свистка Кавані штовхнув монітор-VAR, який після цього впав та розбився. Хіменес ж на емоціях випадково вдарив арбітра ФІФА.

Потенційне покарання футболістів