Сборная Аргентины в третий раз в своей истории стала чемпионом мира. Во время празднование победы рядом с героями Мундиаля появился турецкий повар Нусрет Гекче, известный как Солт Бэй.

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Ресторатор непринужденно фотографировался с футболистами "Альбиселесте". Для большего пиара он взял в руки Кубок мира, хотя по правилам ФИФА, к трофею может прикоснуться лишь "очень избранная группа людей", включая бывших победителей и глав государств.

На одном из видео Солт Бэй дергает за руку Месси, стараюсь привлечь к себе внимание лучшего игрока чемпионата мира. Судя по реакции Лео, он был не в восторге от такого внимания повара.

Видео Солт Бея из Месси

Messi ignoring Salt Bae is golden pic.twitter.com/SfCiz1wzXA - Omar Al Raisi (@Dantani) December 19, 2022

Благодаря резонансу, в ФИФА решили провести расследование, каким образом посторонние получили доступ к триумфаторам и Кубку мира.

После проверки ФИФА выяснит, как отдельные лица получили неправомерный доступ на поле после церемонии закрытия на стадионе "Лусаил" 18 декабря,

– говорится в заявлении Международной федерации футбола.

Чем известен повар Солт Бэй

Турецкий шеф-повар и владелец сети ресторана Нусрет Гекче стал известен благодаря вирусному видео, на котором он солит мясо с помощью движения, похожего на стойку кобры.

Нусрет получил невероятную популярность, благодаря чему в его рестораны зачастили известные политики и знаменитости.

В своих социальных сетях шеф-повар хвастается совместными фото и видео со звездами футбола – Робертом Левандовским и Килианом Мбаппе.

Связь повара с Инфантино

Во время чемпионата мира в Катаре Солт Бэй часто оказывался в компании президента ФИФА Джанни Инфантино. Возможно, чиновник тоже любит угощаться в ресторанах турецкого повара. По всей вероятности, эпатажный ресторатор воспользовался знакомством, чтобы получить свою долю славы во время празднования чемпионов мира. Теперь главное, чтобы во время расследования ФИФА, следователи не вышли на президента Международной федерации футбола.

Видео Солт Бея с Инфантино