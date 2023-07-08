Финалист Лиги чемпионов-2023 Эдин Джеко в новом сезоне будет играть за турецкий клуб Фенербахче. "Желтые канарейки" активно сотрудничают с государством-агрессором.

Боснийский форвард Эдин Джеко всегда демонстрировал свою неприемлемость военной агрессии России против Украины. В прошлом году он протестовал против товарищеского матча сборной Боснии и Герцеговины с РФ. А недавно вместе с группой игроков отказывался ехать в Санкт-Петербург на футбольный турнир, организованный местным Зенитом.

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Закрыл глаза на собственную принципиальность

Однако, когда ты подписываешь контракт с профессиональным клубом, то должен его выполнять. Не стал исключением и звездный боснец. Пресс-служба "желтых канареек" опубликовала видео, на котором команда готовится к путешествию в Россию. Среди игроков, которые шагают к клубному автобусу, есть экс-форвард Интера и Манчестер Сити Эдин Джеко.

Джеко вместе с Фенербахче отправляется в Россию: смотрите видео

Отметим, что 37-летний нападающий на правах свободного агента перешел из финалиста ЛЧ Интера в Фенербахче в начале июля этого года. Очевидно, что Джеко знал о политике турецкого клуба, который сотрудничает со страной-агрессором. Однако сделал свой выбор в пользу пророссийского Фенербахче.