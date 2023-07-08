Боснійський форвард Едін Джеко завжди демонстрував свою неприйнятність військовій агресії Росії проти України. Торік він протестував проти товариського матчу збірної Боснії та Герцеговини з РФ. А нещодавно разом з групою гравців відмовлявся їхати до Санкт-Петербурга на футбольний турнір, який організував місцевий Зєніт.

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Закрив очі на власну принциповість

Проте коли ти підписуєш контракт з професійним клубом, то повинен його виконувати. Не став виключенням і зірковий боснієць. Пресслужба "жовтих канарок" опублікувала відео, на якому команда готується до подорожі в Росію. Серед гравців, які крокують до клубного автобуса, є ексфорвард Інтера та Манчестер Сіті Едін Джеко.

Джеко разом з Фенербахче вирушає в Росію: дивіться відео

Зазначимо, що 37-річний нападник на правах вільного агента перейшов з фіналіста ЛЧ Інтера до Фенербахче на початку липня цього року. Очевидно, що Джеко знав про політику турецького клубу, який співпрацює з країною-агресором. Проте зробив свій вибір на користь проросійського Фенербахче.

Нагадаємо. Російські клуби відсторонені від єврокубків через військову агресію Росії. Щоб створити видимість, ніби російський футбол не знаходиться в міжнародній ізоляції, терористи організували турнір в Санкт-Петербурзі. У ньому візьмуть участь 4 учасники: місцевий Зєніт, турецький Фенербахче, азербайджанський Нефтчі та сербська Црвєна Звєзда. Найдивніше бачити в цій компанії азербайджанців, адже саме Росія роздмухувала конфлікт в Нагірному Карабасі.