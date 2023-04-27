Эдерсон решил пошалить во время "чемпионского матча" между Манчестер Сити и Арсеналом (4:1). Голкипер задел чувство фанатов "канониров".

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Уже к концу центрального матча сезона, уже когда результат поединка был известен, в Эдерсоне пробудился шутник. Голкипер начал демонстративно имитировать вытирание слез, адресуя жест в сторону болельщиков Арсенала. Конечно, это означало, что "канониры" могут забыть за чемпионство в текущем сезоне. Однако сам главный тренер Манчестер Сити сказал, что не следует спешить события, поскольку "горожане" все еще находятся на 2-й строчке.

Взаимодействие между Эдерсоном и фанаты на этом не остановилось. Бразильский голкипер с очень довольным выражением лица слушал известную песню фанатов Манчестер Сити, которую они часто поют в матчах с лондонскими командами. Это своеобразная адаптация песни легендарной манчестерской группы Joy Division "Любовь разорвет нас на части", где строки припева были заменены на "Сити снова разрывают кокни". Кокни – пренебрежительно-насмешливое прозвище уроженца Лондона.

Насмешки Эдерсона