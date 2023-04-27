Едерсон вирішив побешкетувати під час "чемпіонського матчу" між Манчестер Сіті та Арсеналом (4:1). Голкіпер зачепив почуття фанатів "канонірів".

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Уже під кінець центрального матчу сезону, вже коли результат поєдинку був відомий, в Едерсоні проснувся жартівник. Голкіпер почав демонстративно імітувати витирання сліз, адресуючи жест в сторону вболівальників Арсенала. Звичайно ж, це означало, що "каноніри" можуть забути за чемпіонство у поточному сезоні. Проте сам головний тренер Манчестер Сіті сказав, що не варто спішити події, оскільки "містяни" все ще знаходяться на 2-ій сходинці.

Взаємодія між Едерсоном та фанати на цьому не зупинилась. Бразильський голкіпер із надзвичайно задоволеним виразом обличчя слухав відому пісню фанатів Манчестер Сіті, яку вони часто співають у матчах з лондонськими командами. Це своєрідна адаптація пісні легендарного манчестерського гурту Joy Division "Любов розірве нас на частини", де рядки приспіву були замінені на "Сіті знову розривають кокні". Кокні – зневажливо-глузливе прізвисько уродженця Лондона.

Глузування Едерсона