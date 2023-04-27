Эрлинг Голланд забил 33-й гол в одном сезоне Английской Премьер-лиги. Нападающий Манчестер Сити в активе имеет еще 7 матчей в активе, пишет 24 Канал.

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Без периода адаптации

Норвежский форвард смог отличиться в чемпионской встрече против Арсенала (4:1). Гол в ворота "канониров" стал для Голанда 33-м в текущем сезоне (в 31-м матче АПЛ), что позволило ему "переплюнуть" предыдущий рекорд, принадлежавший вингеру Ливерпуля Мохаммеду Салаху. Египетский футболист смог 32 раза отличиться в ворота соперника за целый сезон.

Интересно, что до завершения текущего розыгрыша титула Английской Премьер-лиги еще остается 7 поединков, а это значит, что у Голланды есть возможность "наколотить" еще больше голов и усложнить побиение рекорда для следующего "футбольного пришельца", который решится бросить вызов достижению Эрлига. .

Стоит добавить, когда сезон АПЛ состоял из 44 матчей (сейчас в высшем дивизионе Англии играют 38 поединков), рекордсменами были Энди Коул и Алан Ширер, которые смогли забить по 34 гола за такой "длинный сезон". Однако у Голланды есть все шансы побить и этот рекорд, имея в активе на 6 матчей меньше.