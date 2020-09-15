Друга ракетка України Даяна Ястремська зіграла свій матч на турнірі Premier 5 у Римі проти місцевої тенісистки Каміли Джорджі. Українка у складному поєдинку перемогла італійку.

Даяна Ястремська перемогла суперницю у трьох сетах. Матч тривав 2 години 33 хвилини, пише 24 канал.

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Даяна Ястремська (Україна) – Каміла Джорджі (Італія) – 2:1 (7:5, 6:7(5), 6:4)

Спершу матч для Даяни відбувався якнайкраще, але українка розслабилась та програла три гейми поспіль. У першому сеті у вирішальний момент українська тенісистка таки завдяки брейку залишила партію за собою – 7:5.

У наступному сеті на тай-брейку вже була італійка Джорджі. У третьому сеті з брейком повела українка, але суперниця взяла ініціативу у свої руки та змогла відігратись у рахунку 4:4, але українська тенісистка таки взяла гору над суперницею.

За матч Ястремська зробила 2 ейси, реалізувала 7/19 брейкпойнтів та зробила аж 14 подвійних помилок на подачі. Каміла Джорджі ж 4 рази подала на виліт, виграла 5 геймів на прийомі та також допустила 14 подвійних помилок.

.@D_Yastremska is through to the second round of the @InteBNLdItalia.



She defeats Giorgi 7-5, 6-7(5), 6-4 pic.twitter.com/g3Oi3GEQ2c — wta (@WTA) September 14, 2020

На початку серпня тенісистки вже виходили на корт одна проти одної на турнірі у Палермо, де перемогу святкувала італійка. Тепер українка взяла реванш у Джорджі.

У другому раунді Даяна Ястремська зустрінеться з американкою Амандою Анісімовою, яка займає 27 місце у світі, а інша українка Еліна Світоліна стартуватиме матчем з росіянкою Павлюченковою.

Даяна Ястремська – Каміла Джорджі відеоогляд матчу