Ястремская вслед за Свитолиной покинула турнир в Цинциннати

В американском городе Цинциннати проходит престижный турнир серии WTA-1000 на хардовом покрытии. Украинка Даяна Ястремская выбыла из турнира, во втором раунде проиграв Барборе Крейчиковой из Чехии.

Даяна Ястремская – Барбора Крейчикова 0:2 (1:6, 6:7)

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Матч продолжался 1 час и 42 минуты. В первой партии Крейчикова оформила 3 брейка.

Во втором сете аж до тай-брейка не было ни одной потери подачи. Но на самом тай-брейке чешка повела 6:2, после чего не смогла реализовать три матч-бола подряд. Был у Даяны шанс сравнять счет, но, к сожалению, она отправила мяч в аут.

В третьем раунде Барбора Крейчикова сыграет против восьмой сеяной Гарбинье Мугурусы.

Свитолина покинула турнир в Цинциннати в первом раунде

Свитолина проиграла первой ракетке мира немке Анжелике Кербер в 1/16 финала турнира в Цинциннати.

Элина Свитолина – Анжелика Кербер 1:2 (5:7, 6:2, 4:6)

Украинка проиграла бывшей первой ракетке мира и трехкратной чемпионке грэнд слэмов со счетом 5:7, 6:2, 4:6. Для этого ей понадобилось больше двух часов.