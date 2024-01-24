Приятно творить историю, – Ястремская прокомментировала выход в полуфинал на Australian Open
Источник:Australian Open TV
Украинская теннисистка одержала фантастическую победу в 1/4 на Australian Open. Она победила чешку Линду Носкову и вышла в полуфинал турнира.
После завершения матча Даяна кратко прокомментировала свою победу над чешкой во флешинтервью на корте. В частности, ей напомнили, что она первая теннисистка по квалификации, которая вышла в полуфинал на Australian Open с 1978 года.
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Ястремская: Я очень счастлива
Я думаю, что приятно творить историю, потому что в то время я еще не родилась. Я родилась в 2000 году. Так что это следующее поколение. Я очень счастлива. Я устала, но очень счастлива,
– сказала украинка.
Также украинку спросили о поддержке мамы и отношениях между ними.
"О, моя мама... Она знает все, о чем я думаю. Думаю, нам нужно еще немного времени, чтобы сходить за покупками. Когда я смотрю на нее, я понимаю, что мне нужно как можно быстрее пошевелить ногами. У меня есть татуировка с надписью Mother Beauty. Иногда смотрю на него, и это напоминает мне, что мне нужно бороться до конца", – сказала Дайана.К слову. Следующей соперницей Ястремской станет победительница противостояния нейтральной теннисистки Анны Калинской и китаянки Цинь Вэнь Чжэн.
Историческое достижение украинки
- Даяна Ястремская впервые в истории обеспечила себе место в полуфинале на всех турнирах Большого шлема. Ранее ее самый лучший результат был зафиксирован на Australian Open-2024, когда она достигла четвертьфинала. До этого момента украинская теннисистка не выходила за пределы 1/8 финала на Уимблдоне в 2019 году.
- Даяна Ястремская стала первой украинкой, дошедшей до полуфинала на Australian Open.
- Полуфинал Ястремской стал повторением исторического рекорда для Украины на всех турнирах Большого шлема. До этого этапа доходила только Элина Свитолина (трижды): на Уимблдоне в 2019 и 2023 годах, а также на US Open-2019.
- Ястремская стала пятой квалификанткой в истории, которая будет играть в полуфинале турнира Большого шлема. Последним, кто этого достигал, была британка Эмма Радукана на US Open-2021, где она завершила турнир победой.
- Отмечено, что Ястремская является самой молодой украинской теннисисткой в истории, играющей в полуфинале турнира, ей 23 года.