Приятно творить историю, – Ястремская прокомментировала выход в полуфинал на Australian Open

Украинская теннисистка одержала фантастическую победу в 1/4 на Australian Open. Она победила чешку Линду Носкову и вышла в полуфинал турнира.

После завершения матча Даяна кратко прокомментировала свою победу над чешкой во флешинтервью на корте. В частности, ей напомнили, что она первая теннисистка по квалификации, которая вышла в полуфинал на Australian Open с 1978 года.

Смотрите также Историческое достижение: Ястремская вышла в полуфинал Australian Open

Ястремская: Я очень счастлива

Я думаю, что приятно творить историю, потому что в то время я еще не родилась. Я родилась в 2000 году. Так что это следующее поколение. Я очень счастлива. Я устала, но очень счастлива,

– сказала украинка.

Также украинку спросили о поддержке мамы и отношениях между ними.

"О, моя мама... Она знает все, о чем я думаю. Думаю, нам нужно еще немного времени, чтобы сходить за покупками. Когда я смотрю на нее, я понимаю, что мне нужно как можно быстрее пошевелить ногами. У меня есть татуировка с надписью Mother Beauty. Иногда смотрю на него, и это напоминает мне, что мне нужно бороться до конца", – сказала Дайана.

Историческое достижение украинки

Даяна Ястремская впервые в истории обеспечила себе место в полуфинале на всех турнирах Большого шлема. Ранее ее самый лучший результат был зафиксирован на Australian Open-2024, когда она достигла четвертьфинала. До этого момента украинская теннисистка не выходила за пределы 1/8 финала на Уимблдоне в 2019 году.

Даяна Ястремская стала первой украинкой, дошедшей до полуфинала на Australian Open.

Полуфинал Ястремской стал повторением исторического рекорда для Украины на всех турнирах Большого шлема. До этого этапа доходила только Элина Свитолина (трижды): на Уимблдоне в 2019 и 2023 годах, а также на US Open-2019.

Ястремская стала пятой квалификанткой в истории, которая будет играть в полуфинале турнира Большого шлема. Последним, кто этого достигал, была британка Эмма Радукана на US Open-2021, где она завершила турнир победой.

Отмечено, что Ястремская является самой молодой украинской теннисисткой в истории, играющей в полуфинале турнира, ей 23 года.

Следующей соперницей Ястремской станет победительница противостояния нейтральной теннисистки Анны Калинской и китаянки Цинь Вэнь Чжэн.