После завершения матча Даяна кратко прокомментировала свою победу над чешкой во флешинтервью на корте. В частности, ей напомнили, что она первая теннисистка по квалификации, которая вышла в полуфинал на Australian Open с 1978 года.

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Ястремская: Я очень счастлива

Я думаю, что приятно творить историю, потому что в то время я еще не родилась. Я родилась в 2000 году. Так что это следующее поколение. Я очень счастлива. Я устала, но очень счастлива,

– сказала украинка.

Также украинку спросили о поддержке мамы и отношениях между ними.

"О, моя мама... Она знает все, о чем я думаю. Думаю, нам нужно еще немного времени, чтобы сходить за покупками. Когда я смотрю на нее, я понимаю, что мне нужно как можно быстрее пошевелить ногами. У меня есть татуировка с надписью Mother Beauty. Иногда смотрю на него, и это напоминает мне, что мне нужно бороться до конца", – сказала Дайана.

К слову. Следующей соперницей Ястремской станет победительница противостояния нейтральной теннисистки Анны Калинской и китаянки Цинь Вэнь Чжэн.

Историческое достижение украинки