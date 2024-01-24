Після завершення матчу Даяна коротко прокоментувала свою перемогу над чешкою у флешінтерв'ю на корті. Зокрема їй нагадали, що вона перша тенісистка з кваліфікації, яка вийшла до півфіналу на Australian Open із 1978 року.

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Ястремська: Я дуже щаслива

Я думаю, що приємно творити історію, бо на той час я ще не народилася. Я народилася 2000 року. Тож це наступне покоління. Я дуже щаслива. Я втомилася, але дуже щаслива,

– сказала українка.

Також українку запитали про підтримку мами та стосунки між ними.

"О, моя мама... Вона знає все, про що я думаю. Думаю, нам потрібно ще трохи часу, щоб сходити за покупками. Коли я дивлюся на неї, я розумію, що мені потрібно якнайшвидше поворушити ногами. У мене є татуювання з написом Mother Beauty. Іноді дивлюся на нього, і це нагадує мені, що мені потрібно боротися до кінця", – сказала Даяна.

До слова. Наступною суперницею Ястремської стане переможниця протистояння нейтральної тенісистки Анни Калінскої та китаянки Цінь Вень Чжен.

Історичне досягнення українки