Після завершення матчу Даяна коротко прокоментувала свою перемогу над чешкою у флешінтерв'ю на корті. Зокрема їй нагадали, що вона перша тенісистка з кваліфікації, яка вийшла до півфіналу на Australian Open із 1978 року.
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Ястремська: Я дуже щаслива
Я думаю, що приємно творити історію, бо на той час я ще не народилася. Я народилася 2000 року. Тож це наступне покоління. Я дуже щаслива. Я втомилася, але дуже щаслива,
– сказала українка.
Також українку запитали про підтримку мами та стосунки між ними.
"О, моя мама... Вона знає все, про що я думаю. Думаю, нам потрібно ще трохи часу, щоб сходити за покупками. Коли я дивлюся на неї, я розумію, що мені потрібно якнайшвидше поворушити ногами. У мене є татуювання з написом Mother Beauty. Іноді дивлюся на нього, і це нагадує мені, що мені потрібно боротися до кінця", – сказала Даяна.
Історичне досягнення українки
- Даяна Ястремська вперше в історії забезпечила собі місце у півфіналі на всіх турнірах Великого шолому. Раніше її найкращий результат був зафіксований на Australian Open-2024, коли вона досягла чвертьфіналу. До цього моменту українська тенісистка не виходила за межі 1/8 фіналу на Вімблдоні у 2019 році.
- Даяна Ястремська стала першою українкою, яка дійшла до півфіналу на Australian Open.
- Півфінал Ястремської також став повторенням історичного рекорду для України на всіх турнірах Великого шолому. До цього етапу доходила лише Еліна Світоліна (тричі): на Вімблдоні у 2019 та 2023 роках, а також на US Open-2019.
- Ястремська стала п'ятою кваліфіканткою в історії, яка гратиме у півфіналі турніру Великого шолому. Останнім, хто цього досягав, була британка Емма Радукану на US Open-2021, де вона завершила турнір перемогою.
- Зазначено, що Ястремська є наймолодшою українською тенісисткою в історії, яка грає у півфіналі турніру, їй 23 роки.