Украинская теннисистка Даяна Ястремская окончательно покинула Ролан Гаррос. Вторая ракетка Украины в парном разряде вместе с белоруской Верой Лапко уступили американскому дуэту.

Теннисистки провели на корте 1 час 48 минут. Украино-белорусская пара уступила соперницам в трех сетах, пишет 24 канал.

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Эйша Мухаммад (США) / Джессика Пегула (США) – Даяна Ястремская (Украина) / Вера Лапко (Беларусь) 2:1 (4:6, 6:4, 3:6)

Дуэт с украинкой не сумел пробиться во второй раунд турнира. Первый сет теннисистки проводили на одинаковом уровне, но в последних двух геймах сильнее оказались американки – 6:4.

Во второй партии дуэт Ястремская / Лапко сумели взяли две подачи соперниц, но ключевым мог стать седьмой гейм, который остался за американским тандемом. После этого Мухаммад и Пегула оставили за собой еще два гейма, но соперницы вырвали победу во втором сете – 4:6.

В решающем сете соперницы брали подачи друг у друга. Украинско-белорусская пара повела 1:0, но впоследствии взяла лишь два гейма из восьми и в итоге проиграла матч.

Лапко и Ястремская исполнила две подачи на вылет, а вот американки не смогли выполнить ни одного эйса. Но американский дуэт совершил на одну двойную ошибку меньше соперниц.

Ястремская вместе с Лапко выиграла в матче 5 геймов подряд, а их соперницы из США – 3. Пара Мухаммад / Пегула сделали четыре брейка, украинка с представительницей Беларуси реализовали 3 из 7 брейк-пойнтов.

Сестры Киченок покинули турнир среди украинских пар первыми. В первом матче украинки проиграли дуэту Грачева / Паолини.

В парном разряде Украину также представят Екатерина Козлова, Марта Костюк, Катерина Бондаренко и Катарина Завацкая.

Добавим, что в одиночном разряде единственной представительницей Украины на турнире осталась Элина Свитолина. Остальные четыре украинки покинули Ролан Гаррос уже на старте соревнований.

Ястремская покинула турнир и в одиночном разряде. В первом раунде Даяна проиграла 788-й ракетке мира Дарье Гавриловой из Австралии.