Українська тенісистка Даяна Ястремська остаточно покинула Ролан Гаррос. Друга ракетка України у парному розряді разом із білорускою Вірою Лапко поступились американському дуету.

Тенісистки провели на корті 1 годину 48 хвилин. Україно-білоруська пара поступилась суперницям у трьох сетах, пише 24 канал.

До теми: Сестри Киченок покинули Ролан Гаррос вже на старті турніру

Ейша Мухаммад (США) / Джессіка Пегула (США) – Даяна Ястремська (Україна) / Віра Лапко (Білорусь) 2:1 (4:6, 6:4, 3:6)

Дует із українкою не зумів пробити у другий раунд турніру. Перший сет тенісистки проводили на однаковому рівні, але в останніх двох геймах сильнішими виявились американки – 6:4.

У другій партії дует Ястремська / Лапко зуміли взяли дві подачі суперниць, але ключовим міг стати сьомий гейм, який залишився за американським тандемом. Після цього Мухаммад та Пегула залишили за собою ще два гейми, але суперниці вирвали перемогу у другому сеті – 4:6.

У вирішальному сеті суперниці брали подачі одні в одних. Українсько-білоруська пара повела 1:0, але згодом взяла лише два гейми з восьми та у підсумку програли матч.

Лапко та Ястремська виконала дві подачі на виліт, а от американки не змогли виконати жодного ейса. Але американський дует зробив на одну подвійну помилку менше за суперниць.

Ястремська разом із Лапко виграла у матчі 5 геймів поспіль, а їх суперниці з США – 3. Пара Мухаммад / Пегула зробили чотири брейки, українка з представницею Білорусі реалізували 3 із 7 брейк-пойнті.

Сестри Киченок покинули турнір серед українських пар першими. У першому матчі українки програли дуету Грачова / Паоліні.

У парному розряді Україну також представлять Катерина Козлова, Марта Костюк, Катерина Бондаренко і Катаріна Завацька.

Додамо, що в одиночному розряді єдиною представницею України на турнірі залишилась Еліна Світоліна. Інші чотири українки покинули Ролан Гаррос вже на старті змагань.