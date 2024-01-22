Впервые за четверть века: Ястремская вошла в историю турниров серии Grand Slam

В понедельник, 22 января, Даяна Ястремская сыграла свой матч 1/8 финала Australian Open. Соперницей украинки стала "нейтральная" теннисистка Виктория Азаренко.

Уроженка Одессы одержала фантастическую победу над бывшей первой ракеткой мира в двух сетах. Даяна впервые в карьере пробилась в 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии и турниров серии Grand Slam в целом.

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Невероятный успех Даяны Ястремской

Для украинской теннисистки этот триумф стал седьмым в Мельбурне, ведь она стартовала на австралийском мейджоре с квалификации. Уже в основной сетке турнира Даяна Ястремская успела переиграть двух чемпионок турниров серии Grand Slam – Маркету Вондроушову и Викторию Азаренко.

Такое достижение является историческим – наша землячка стала первой квалифаеркой с 1999 года, которой удалось переиграть двух триумфаторок мейджоров. До этого последний раз это удавалось австралийке Елене Докич, которая на Уимблдоне победила Мэри Пирс и Мартину Хингис.

Более того, в Открытой эре тенниса, которая ведет свой отсчет с 1968 года, больше никто не может похвастаться подобным. Фантастический успех!

. В четвертьфинале Australian Open-2024 Даяна Ястремская встретится с чешской теннисисткой Линдой Носковой, которая переиграла Элина Свитолину на отказе из-за травмы украинки. Также в восьмерку лучших попала Марта Костюк.

Отметим, что в полуфиналах Открытого чемпионата Австралии представительницы Украины еще ни разу в истории не играли, так что держим кулачки и ждем еще одной эпохальной победы!