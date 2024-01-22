Уродженка Одеси здобула фантастичну перемогу над колишньою першою ракеткою світу у двох сетах. Даяна вперше у кар'єрі пробилася до 1/4 фіналу Відкритого чемпіонату Австралії та турнірів серії Grand Slam загалом.
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Неймовірний успіх Даяни Ястремської
Для української тенісистки цей тріумф став уже сьомим у Мельбурні, адже вона стартувала на австралійському мейджорі з кваліфікації. Вже в основній сітці турніру Даяна Ястремська встигла переграти двох чемпіонок турнірів серії Grand Slam – Маркету Вондроушову та Вікторію Азарєнко.
Таке досягнення є історичним – наша землячка стала першою кваліфаєркою з 1999 року, якій вдалося переграти двох тріумфаторок мейджорів. До цього востаннє це вдавалося австралійці Єлені Докіч, яка на Вімблдоні перемогла Мері Пірс та Мартіну Хінгіс.
Ба більше, у Відкритій ері тенісу, яка веде свій відлік з 1968 року, більше ніхто не може похизуватися подібним. Фантастичний успіх!
Зазначимо, що у півфіналах Відкритого чемпіонату Австралії представниці України ще жодного разу в історії не грали, тож тримаємо кулачки та чекаємо на ще одну епохальну звитягу!